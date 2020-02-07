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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Двух преступников нашли среди бродяг в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские среди лиц без определенного места жительства обнаружили двух преступников, находящихся в розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, один из преступников – 67-летний житель Таджикистана. Он находился в международном розыске за убийство, совершенное в группе лиц еще в декабре 1992 года в поселке Пяндж Республики Таджикистан. Мужчина сбежал и все эти годы полицейские Таджикистана не могли завершить дело.
«Ранее он попадал в приемник-распределитель, но был без документов. Назывался другим именем. У него тоже взяли отпечатки и отправили на проверку. Оказалось, что мужчина причастен к совершению тяжкого преступления. В январе его задержали. Его ждет экстрадиция в Таджикистан», - рассказали в пресс-службе.
Рейды по местам обитания бродяг полицейские проводят регулярно. Зимой – каждый день. Бездомных направляют в ночлежку. В приемнике-распределителе их дактилоскопируют, фотографируют, заносят в автоматизированную базу данных «Образ++». Полицейские проверяют их причастность к ранее совершённым преступлениям, сверяют со списками разыскиваемых, без вести пропавших.
За минувший год сотрудники приёмника-распределителя разыскали среди лиц без определенного места жительства 10 преступников.
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