Двух преступников нашли среди бродяг в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские среди лиц без определенного места жительства обнаружили двух преступников, находящихся в розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, один из преступников – 67-летний житель Таджикистана. Он находился в международном розыске за убийство, совершенное в группе лиц еще в декабре 1992 года в поселке Пяндж Республики Таджикистан. Мужчина сбежал и все эти годы полицейские Таджикистана не могли завершить дело.

«Ранее он попадал в приемник-распределитель, но был без документов. Назывался другим именем. У него тоже взяли отпечатки и отправили на проверку. Оказалось, что мужчина причастен к совершению тяжкого преступления. В январе его задержали. Его ждет экстрадиция в Таджикистан», - рассказали в пресс-службе.

Рейды по местам обитания бродяг полицейские проводят регулярно. Зимой – каждый день. Бездомных направляют в ночлежку. В приемнике-распределителе их дактилоскопируют, фотографируют, заносят в автоматизированную базу данных «Образ++». Полицейские проверяют их причастность к ранее совершённым преступлениям, сверяют со списками разыскиваемых, без вести пропавших.

За минувший год сотрудники приёмника-распределителя разыскали среди лиц без определенного места жительства 10 преступников.