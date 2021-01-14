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Двух потерявшихся мужчин нашли в степях ВКО

14 Января 2021 10:43
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Двух потерявшихся мужчин нашли в степях ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана нашли в степи двух потерявшихся мужчин, автомобиль которых застрял в снегу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ведомстве сообщили, что 13 января в Катон-Карагайском районе потерялись двое мужчин 1982 и 1988 годов рождения, которые выехали из села Ново-Хайрузовка в сторону села Алыбай и не доехали, так как автомобиль «ВАЗ 2114» увяз в снегу.

«Силами ПЧ-27 и полицейских были организованы поиски потерявшихся. В 21 час 30 минут поисковой группой они были найдены в степи на расстоянии 15 км от трассы между селами Ново-Хайрузовка и Алыбай. Для оказания первой помощи мужчины были доставлены в центральную районную больницу, после осмотра врачей были отпущены домой. По словам мужчин, чтобы не замерзнуть в салоне автомобиля они жгли бумагу», - пояснили в ДЧС ВКО.

Спасатели обращают внимание населения, что при получении информации о штормовом предупреждении не стоит игнорировать рекомендации и просят не покидать населенные пункты. Но если все-таки собрались в дорогу, то необходимо оборудовать автомобиль аптечкой, тросом, лопатой, теплыми вещами, продуктами питания и горячим чаем.

Фото: пресс-службы ДЧС ВКО



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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