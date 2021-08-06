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Двух полковников и старшего лейтенанта осудили в Атырау

6 Августа 2021 19:03
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Двух полковников и старшего лейтенанта осудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау суд № 2 вынес приговор в отношении двух полковников и старшего лейтенанта полиции, подозревавшихся в хищении государственных средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе судебного разбирательства было установлено, что начальник управления специализированной службы охраны Атырауской области полковник полиции Тулешов, его заместитель полковник полиции Жомартов и инспектор старший лейтенант Салахиленов систематически занимались хищением бюджетных средств. Это средства, выделяемые на премирование сотрудников, оказание материальной помощи.

Кроме того, они подписывали фиктивные приказы о командировании сотрудников в районы области и обналичивали деньги, выделяемые на ГСМ», - сообщили в суде № 2 города Атырау.

Решением суда начальник управления специализированной службы охраны Атырауской области полковник полиции Тулешов приговорён к двум годам ограничения свободы. Заместитель начальника управления полковник полиции Жомартов получил такой же срок. Инспектор управления старший лейтенант полиции Салахиденов приговорён к штрафу в размере 6,7 млн тенге. Все осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, их лишили званий.


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#Атырауская область   #Коррупция   #Суды   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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