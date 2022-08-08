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Двух полицейских арестовали в Шымкенте за незаконную постановку авто на учет
8 Августа 2022 12:04

Двух полицейских арестовали в Шымкенте за незаконную постановку авто на учет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Шымкента раскрыли преступную группу, которая осуществляла незаконную постановку на учет автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В МВД принимают кардинальные меры по выявлению сотрудников полиции, совершающих противоправные действия. К примеру, по результатам специальной операции, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центрального аппарата МВД в Шымкенте пресекли схему по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины», - сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

По ее словам, два сотрудника Процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.

«Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге. В преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам Процессингового центра, а также так называемые «помогайки» в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности», - отметила спикер.

Роль и место всех участников преступной схемы в орбите уголовного преследования будут определены в ходе проводимых следственных мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что за неделю в Казахстане совершено 3397 преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого имущества.


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