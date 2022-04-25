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Двух полицейских арестовали по факту смерти жителя Талдыкоргана

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2022, 17:14
Двух полицейских арестовали по факту смерти жителя Талдыкоргана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту смерти жителя Талдыкоргана Алмаса Мукашева, семья которого заявила о недозволенных методах следствия во время задержания по январским событиям, арестовали двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту нанесения телесных повреждений Мукашеву при его задержании, повлекших его смерть, расследованием занимаются специальные прокуроры. С санкции суда по данному делу арестованы двое сотрудников правоохранительных органов», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что в целом по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица.

«В отношении трех лиц уже состоялись приговоры, по которым назначены наказания, не связанные с лишением свободы. В целом по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица. В настоящее время под стражей содержатся 585 подозреваемых лиц. Указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств», - уточнил Елдос Килымжанов.

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