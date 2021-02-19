Двух подростков сбили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области водитель «Нивы» сбил на дороге двух подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло в селе Коктогай Индерского района. Водитель «Нивы» сбил вечером двух 15-летних подростков. После оказания первой медицинской помощи они были доставлены в отделение травматологии областной детской больницы.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, по факту наезда на людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 345 УК РК («Нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью человека»). Проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.