19 Июля 2022 20:29

Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Акмолинским полицейским поступило заявление жительницы города Нур-Султана о том, что в одном из военно-спортивных лагерей, расположенных на территории Бурабайского района, двое несовершеннолетних пытались неоднократно совершить действия сексуального характера в отношении ее 11-летнего сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правозащитница Дина Тансари (Смаилова) сообщила на своей страничке в Facebook о том, что в Фонд #НемолчиKZ поступило обращение от родителей 11-летнего ребенка, который подвергался сексуализированному буллингу в детском лагере в Бурабае, его обидчики – мальчики 2011 и 2008 года рождения из Караганды.

«Это отвратительное унизительное действие происходило в детском лагере, руководство которого гарантировало безопасность детям! Старший вожатый, узнав об этом, стал уговаривать пострадавшего ребенка помириться и не раздувать шум, но родители настроены решительно, требуют наказать всех по закону!», - написала Д. Тансари.

По данному факту ДП города Щучинск заведено уголовное дело.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого в присутствии законных представителей и иных компетентных лиц проведены опросы несовершеннолетних. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Как добавили в ведомстве, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.