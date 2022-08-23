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    14:21, 23 Август 2022 | GMT +6

    Двух петропавловцев осудили за сбыт наркотиков

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - За производство, рекламу и сбыт наркотиков осуждены двое молодых петропавловцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Петропавловске осуждены двое горожан 21 и 22 лет. Они получили 6 и 10 лет лишения свободы соответственно.

    Полицейские задержали наркодельцов в январе по месту жительства одного из них. В квартире были изъяты приспособления для изготовления наркотиков и 1,18 грамма синтетического каннабиноида, что относится к особо крупному размеру.

    Кроме того, в местах, указанных задержанными были обнаружены 12 тайников, из которых были изъяты закладки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество, известное под названием «спайс», общим весом 4,81 грамма. «Было установлено, что молодые люди занимались изготовлением курительной смеси «спайс», которую незаконно хранили и продавали через созданный ими интернет-магазин. Кроме того, один из них занимался рекламой синтетических наркотиков и своего интернет-магазина в мессенджере Telegram. Они не успели втянуть в наркоманию широкий круг лиц: их преступная деятельность длилась около двух недель, после чего они были задержаны», — сообщил и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО полиции Терзиди.

    Выявление и раскрытие преступлений, связанных со сбытом синтетических наркотиков, являются одним из приоритетных направлений в работе упраления по борьбе с наркопреступностью и его подразделений. За семь месяцев в СКО зарегистрировано 46 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 333 кг различных наркотических веществ, из них около 1,5 кг синтетических наркотиков.





    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Суды Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право
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