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Двух пешеходов сбили на «зебре» в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
24 Ноября 2021, 10:47
Двух пешеходов сбили на «зебре» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ДТП попали два человека в Павлодарской области на пешеходных переходах. В числе пострадавших от наезда авто – пенсионерка в Экибастузе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре 26-летний водитель автомашины «Ауди 80», не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на пешехода, 1979 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, в результате аварии пешеход с травмами госпитализирован. Машина водворена на специальную штрафную стоянку, проводится проверка.

«Напротив школы по улице Абая в городе Экибастузе 50-летний водитель автомашины «ВАЗ 21063», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили о ещё одном случае в ДП региона.

В итоге пенсионерка с травмами доставлена в больницу. Этот автомобиль также водворён на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.


Павлодарская область   ДТП   МВД РК  
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