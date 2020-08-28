Двух пешеходов сбил автомобиль в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В городе Риддер Восточно-Казахстанской области водитель автомобиля допустил наезд на двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 28 августа примерно в 07.00 часов водитель автомашины марки «Тойота Хариер» по улице Шоссейная допустил наезд на двух пешеходов 1980 и 1984 годов рождения, которые переходили проезжую часть дороги в неположенном месте при наличии рядом нерегулируемого пешеходного перехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины-пешеходы получили легкие телесные повреждения и обратились в городскую больницу города Риддер», - пояснили в пресс-службе.

В отношении водителя данной автомашины составлен протокол по ст.620 КоАП РК - за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, который влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

Кроме того, в отношении двух пешеходов будет составлен протокол по ст.615 КоАП РК - за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, который влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей.



