Двух пенсионеров убили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ—Двух пенсионеров нашли мертвыми в одном из сел в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

«1 марта в 11:00 часов в дежурную часть отдела полиции Алтынсаринского района поступило сообщение о том, что в селе Щербаково Алтынсаринского района в частном доме обнаружены тела 84-летнего мужчины и 75-летней женщины с признаками насильственной смерти. Данный факт полицейскими зарегистрирован по ст.ст.99 ч.2 п.1, 7, 8, 192 ч.3 п.4 УК РК»,- сообщили в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство Департамента полиции области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 31 и 32-летние подозреваемые.

Века оказалось, один из злоумышленников хорошо знал пострадавших, так как ранее проживал в данном селе. Подозреваемые лица приехали из областного центра в село с целью ограбить пенсионеров. Требуя деньги, мужчины нанесли пенсионерам ножевые ранения.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.