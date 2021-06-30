Двух пенсионеров спасли из огня в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Двух пенсионеров спасли из пожара в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 28 июня в поселке Заводской города Степногорска произошел пожар в частном жилом доме на площади 15 кв. м. Пожарными совместно с сотрудниками негосударственной противопожарной службы из дома были спасены два человека – супруги 66 и 70 лет.

«Глава семьи с ожогами конечностей госпитализирован в больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, а именно – курение», – пояснили в ведомстве.

На пожар выезжали шесть сотрудников ДЧС и негосударственная противопожарная служба «ОППАС».

«ДЧС Акмолинской области напоминает, что несоблюдение правил пожарной безопасности в быту часто приводит не только к порче имущества, но и к гибели людей. Статистика бытовых пожаров свидетельствует, что самое большое число возгораний происходит в жилом секторе. Как правило, все они связаны с неосторожным обращением с огнем, с курением, неисправностью электропроводки или отопительных приборов», – резюмировали в ведомстве.