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    03:01, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Двух пенсионеров спасли из огня в Акмолинской области

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Двух пенсионеров спасли из пожара в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 28 июня в поселке Заводской города Степногорска произошел пожар в частном жилом доме на площади 15 кв. м. Пожарными совместно с сотрудниками негосударственной противопожарной службы из дома были спасены два человека – супруги 66 и 70 лет.

    «Глава семьи с ожогами конечностей госпитализирован в больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, а именно – курение», – пояснили в ведомстве.

    На пожар выезжали шесть сотрудников ДЧС и негосударственная противопожарная служба «ОППАС».

    «ДЧС Акмолинской области напоминает, что несоблюдение правил пожарной безопасности в быту часто приводит не только к порче имущества, но и к гибели людей. Статистика бытовых пожаров свидетельствует, что самое большое число возгораний происходит в жилом секторе. Как правило, все они связаны с неосторожным обращением с огнем, с курением, неисправностью электропроводки или отопительных приборов», – резюмировали в ведомстве.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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