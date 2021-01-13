Двух пенсионеров-рыбаков эвакуировали в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В Бурабайском районе эвакуировали двух рыбаков, оказавшихся в снежном плену, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Двое мужчин оказались заложниками непогоды, находясь в районе озера Большое Чебачье. Акмолинские спасатели эвакуировали граждан на автомашине Трэкол в село Акылбай к родственникам. В медицинской и психологической помощи они не нуждались.

«Мы с товарищем пенсионеры, жители города Кокшетау, выехали на рыбалку вчера после обеда, сегодня с 9 часов утра заблудились. Вначале пытались сами выбраться, потом перестала заводиться машина и мы позвонили на номер «112», попросив о помощи. Спасибо спасателям, что быстро отреагировали и приехали», - поделился рыбак Анатолий Демкин.

Спасатели еще раз призвали жителей и гостей региона не выезжать за пределы населенных пунктов, не игнорировать СМС-предупреждения. В случае планирования поездок необходимо изучить прогноз погоды на ближайший период, в случае острой необходимости - воспользоваться железнодорожным транспортом.



