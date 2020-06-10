Двух пенсионерок ограбили в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане зафиксировано два случая нападения на пожилых женщин и в обоих случаях поводом грабежа стали украшения пенсионерок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что первый случай произошел в селе Большая Буконь Кокпектинского района. На 81-летнюю женщину злоумышленник напал вечером, взломав навесной замок входной двери. Мужчина применил к пенсионерке физическую силу, требовал деньги либо золотые украшения, не найдя дома ничего ценного, он избил пенсионерку и прихватил с собой украшения, как выяснилось - бижутерию. Несмотря на возраст и стресс, пенсионерка запомнила одежду злоумышленника – серую куртку, что и помогло оперативно установить подозреваемого.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был установлен подозреваемый, которым оказался 26-летний житель с.Большая Буконь. В настоящее время задержан и водворен в изолятор временного содержания», - рассказал начальник ДП ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

Выяснилось, что ранее мужчина помогал женщине по хозяйству: чистил снег, подметал двор. Следовательно, мужчина хорошо знал, что пожилая женщина проживает одна и ей помогает только социальная работница. Родных проживающих с пенсионеркой не было. Сагат Мадиев отметил, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и хулиганство. Проводятся следственные действия для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности.

Между тем, в Семее задержан мужчина, который в подъезде жилого дома ограбил 72-летнюю пенсионерку, сорвав с ее шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 500 тысяч тенге.

В пресс-службе управления полиции Семея сообщили, что в целях раскрытия дерзкого преступления на место совершения преступления незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, а также сотрудники криминальной полиции. По описаниям потерпевшей были установлены приметы подозреваемого и похищенного золотого изделия. Был ориентирован личный состав и патрульные наряды полиции.

«Отдельно хотелось бы отметить помощь жителя города, который занимается частным извозом. Подвозя очередного клиента, он обратил внимание, что мужчина нервничает, ведет себя подозрительно, и во время поездки просил поехать в ближайшие ломбарды. Клиент зашел в ломбард, а водитель такси, не получивший оплату за проезд, пошел вместе с ним. Водитель увидел у мужчины в руках золотую женскую цепочку, которую он хотел заложить в залог в ломбард, но там ее не приняли. Таксист заподозрил, что золотое изделие возможно краденное и, не подавая вида, позвонил в полицию», - пояснили в пресс-службе УП.

Прибывшие полицейские задержали грабителя при попытке сдать краденное в ломбард. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за совершение краж. В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное производство по ст.191 ч.2 УК РК «Грабеж».