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Двух пеликанов спасли в ВКО
6 Декабря 2019 11:54
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ.- Житель Восточного Казахстана спас двух замерзавших пеликанов, передает МИА «Казинформ».
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В акимате Бородулихинского района сообщили, что житель села Андроновка Вячеслав Укубасов по пути на работу обнаружил в поле между двумя населенными пунктами двух пеликанов. Птицы были в плохом состоянии и сильно замерзли. Он приютил пернатых у себя дома и тем самым спас их от гибели.«После этого Вячеслав Владимирович обратился в природоохранную полицию Бородулихинского РОП, где совместно с детским биологическим центром города Семей и РГУ ГЛПР «Семей Орманы» птицы были определены в Алматинский заповедник», - пояснили в районном акимате. Напомним, что ежегодно в преддверии зимы на Иртыше можно встретить пеликанов. Причины разные: некоторые из пернатых бывают ранены, другие просто отбились от стаи.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Экология, Общество,
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