Двух павлодарцев наказали за распространение религиозной литературы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области привлекли к ответственности двоих жителей области за распространение религиозной литературы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе патрулирования в одном из сёл области стражами правопорядка задержаны 48-летний мужчина и 21-летняя девушка, сторонники одного из деструктивных религиозных течений, которые распространяли религиозную литературу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полицейские также изъяли около 200 книг религиозного содержания.

«По данному факту составлены административные материалы по статье 490 КРКоАП. Судом нарушители подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 132 550 каждый», - добавили в правоохранительных органах.

Все конфискованные книги подлежат уничтожению, подчеркнули полицейские.