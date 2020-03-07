Двух павлодарцев наказали за распространение религиозной литературы
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области привлекли к ответственности двоих жителей области за распространение религиозной литературы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе патрулирования в одном из сёл области стражами правопорядка задержаны 48-летний мужчина и 21-летняя девушка, сторонники одного из деструктивных религиозных течений, которые распространяли религиозную литературу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Полицейские также изъяли около 200 книг религиозного содержания.
«По данному факту составлены административные материалы по статье 490 КРКоАП. Судом нарушители подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 132 550 каждый», - добавили в правоохранительных органах.
Все конфискованные книги подлежат уничтожению, подчеркнули полицейские.
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