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Двух павлодарцев наказали за распространение религиозной литературы

7 Марта 2020 12:00
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Двух павлодарцев наказали за распространение религиозной литературы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области привлекли к ответственности двоих жителей области за распространение религиозной литературы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе патрулирования в одном из сёл области стражами правопорядка задержаны 48-летний мужчина и 21-летняя девушка, сторонники одного из деструктивных религиозных течений, которые распространяли религиозную литературу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Полицейские также изъяли около 200 книг религиозного содержания.
«По данному факту составлены административные материалы по статье 490 КРКоАП. Судом нарушители подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 132 550 каждый», - добавили в правоохранительных органах.
Все конфискованные книги подлежат уничтожению, подчеркнули полицейские.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Антон Гагарин

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