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Двух парней и 13 девушек задержали в Атырау за оказание интим-услуг

12 Ноября 2020 23:48
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Двух парней и 13 девушек задержали в Атырау за оказание интим-услуг

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп трафик», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудники криминальной полиции совместно с участковыми инспекторами выявили 13 девушек лёгкого поведения в возрасте от 25 до 29 лет. В Атырау они приехали из Кызылорды, Актау, Шымкента и снимали квартиры специально для занятий проституцией. Кроме того, минувшим вечером полицейские задержали двух парней-трансвеститов из Актобе, занимавшихся предоставлением услуг сексуального характера»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

В отношении всех задержанных представителей сферы интим-услуг составлены административные протоколы по статье 449 «Приставание в общественных местах» с вынесением предупреждения. Материалы, собранные в отношении владельцев съёмных квартир, направлены в областной департамент государственных доходов.

Фото: azh.kz


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#Атырауская область   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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