Двух парней и 13 девушек задержали в Атырау за оказание интим-услуг
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп трафик», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудники криминальной полиции совместно с участковыми инспекторами выявили 13 девушек лёгкого поведения в возрасте от 25 до 29 лет. В Атырау они приехали из Кызылорды, Актау, Шымкента и снимали квартиры специально для занятий проституцией. Кроме того, минувшим вечером полицейские задержали двух парней-трансвеститов из Актобе, занимавшихся предоставлением услуг сексуального характера»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.
В отношении всех задержанных представителей сферы интим-услуг составлены административные протоколы по статье 449 «Приставание в общественных местах» с вынесением предупреждения. Материалы, собранные в отношении владельцев съёмных квартир, направлены в областной департамент государственных доходов.
Фото: azh.kz
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