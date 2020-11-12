Двух парней и 13 девушек задержали в Атырау за оказание интим-услуг

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп трафик», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники криминальной полиции совместно с участковыми инспекторами выявили 13 девушек лёгкого поведения в возрасте от 25 до 29 лет. В Атырау они приехали из Кызылорды, Актау, Шымкента и снимали квартиры специально для занятий проституцией. Кроме того, минувшим вечером полицейские задержали двух парней-трансвеститов из Актобе, занимавшихся предоставлением услуг сексуального характера»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

В отношении всех задержанных представителей сферы интим-услуг составлены административные протоколы по статье 449 «Приставание в общественных местах» с вынесением предупреждения. Материалы, собранные в отношении владельцев съёмных квартир, направлены в областной департамент государственных доходов.

Фото: azh.kz