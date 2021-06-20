Двух пьяных подростков выявили на ночных улицах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - Двух нетрезвых подростков выявили полицейские Петропавловска на ночных улицах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Петропавловска вместе с волонтерами выходят на улицы ночного города, чтобы предотвратить правонарушения со стороны подростков и в отношении них. Рейды проводятся в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе», которое проводится с 17 по 20 июня. Полицейские напоминают: находиться вне дома несовершеннолетним после 23:00 часов можно только в сопровождении законных представителей — родителей либо лиц, их заменяющих.

За ночные гуляния своих несовершеннолетних детей понесли ответственности 8 родителей. В зоне особого внимания — увеселительные заведения, находиться в которых детям в ночное время запрещено. Также ведется профилактика случаев продажи несовершеннолетним алкоголя и табачной продукции.

К слову, в ходе рейдов выявлены 2 факта употребления подростками спиртного. Их родители привлечены к административной ответственности.

«В период летних каникул особенно сильно стремление подростков продемонстрировать свою «взрослость». В рейдовых мероприятиях сотрудникам полиции активно помогают волонтеры — представители молодежи, неравнодушие которых может служить примером для подражания. Ведутся проверки кафе и компьютерных клубов, парков, скверов, других мест возможного появления подростков. В дневное время проверяются торговые точки, автомойки и другие места, где в отношении детей возможны нарушения трудового законодательства», – говорит начальник отделения ювенальной полиции Отдела МПС УП города Петропавловска Эльмира Абушева.