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    03:05, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Двух пьяных подростков на детской площадке задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау выявили двух подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оператору 102 управления полиции города Атырау позвонил местный житель и сообщил, что на детской игровой площадке одного из многоэтажных домов, расположенных в микрорайоне Нурсая, неизвестные подростки распивают спиртные напитки. В ходе проверки сообщения сотрудниками отделения ювенальной полиции были выявлены подростки 2006 г. р. и 2007 г. р. По заключению медицинской экспертизы факт употребление алкоголя подтвердился. Несовершеннолетние признались, что пили пиво. В отношении подростков в возрасте 14 и 15 лет составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 440 КоАП РК (появление в общественных местах лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста в состоянии алкогольного опьянения, а равно распитие ими алкогольных напитков). На родителей подростков наложен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, проведена профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Кроме того, за два дня было выявлено более 30 подростков, находящихся на улице без сопровождения законных представителей после 23:00 часов. Их родители были привлечены к административной ответственности по статье 442 КоАП РК (нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).

    Напомним, с 13 по 19 сентября текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».



    Теги:
    Атырауская область Атырау Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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