Новости
Двух отдыхающих спасли на Капшагайском водохранилище
18 Июня 2020 12:19
Поделиться:
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области спасли отца и сына, унесенных ветром в Капшагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеУнесённые ветром: любителей лодочных прогулок всю ночь спасали в ВКО Из горящей квартиры спасли 77-летнюю женщину в Атырау Мужчина сорвался с плотины, пытаясь сделать селфи на БАО
Сообщение о необходимости помощи поступило в ДЧС от родных 17 июня после 22 часов ночи.
«Как выяснилось, двух отдыхающих - отца, 1979 г.р., и сына, 2008 г.р., на базе отдыха «Сауле», расположенной на юго-западном побережье Капшагая. во время катания в тёмное время суток на самодельном понтоне, управляемом двумя веслами, унесло ветром в водохранилище. В 23:00 в двух километрах от берега унесенные были обнаружены и доставлены на берег спасателями«, - сообщили спасатели региона.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Притон для занятия проституцией ликвидировали в Туркестанской области
- О новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области
- Расследование убийства подростка в Таразе - на личном контроле начальника департамента полиции
- Сотрудник железнодорожной охраны выкрал 75 мешков ценного концентрата в Риддере
- Заставили заложить автомобиль: вымогателей задержали в Алматинской области
- Мужчина до смерти избил родного брата в Алматинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047