Двух отдыхающих спасли на Капшагайском водохранилище

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области спасли отца и сына, унесенных ветром в Капшагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о необходимости помощи поступило в ДЧС от родных 17 июня после 22 часов ночи.

«Как выяснилось, двух отдыхающих - отца, 1979 г.р., и сына, 2008 г.р., на базе отдыха «Сауле», расположенной на юго-западном побережье Капшагая. во время катания в тёмное время суток на самодельном понтоне, управляемом двумя веслами, унесло ветром в водохранилище. В 23:00 в двух километрах от берега унесенные были обнаружены и доставлены на берег спасателями«, - сообщили спасатели региона.