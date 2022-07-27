27 Июля 2022 12:26

Двух организаторов незаконного игорного бизнеса оштрафовали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса и назначен штраф одному в размере 200 МРП, второму - 1000 МРП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Дело о незаконной деятельности игорных контор расследовано в департаменте АФМ по Кызылординской области.

Гражданин Цой О.Н. организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством. Он от имени букмекерской конторы арендовал помещение. Приобрел 9 компьютеров и подключил их к сети интернет. Согласно заключению экспертизы, посредством установленных программ дается возможность получить запуск сайтов онлайн игр. Также он нанимал троих лиц в качестве обслуживающего персонала.

Второй подсудимый К. Наурызбаев арендовал квартиру и поставил специальное игровое оборудование - «электронную рулетку». Нанял четырех человек кассирами и охранниками.

Обоим подсудимым установлен месячный срок для уплаты штрафа, в случае уклонения возмещение будет производиться в принудительном порядке.





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