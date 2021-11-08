Новости
Двух организаторов интернет-казино осудили в Кызылорде
8 Ноября 2021 13:28
Поделиться:
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по Кызылординской области пресечено два факта организации интернет-казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу по Кызылординской области.
Новости по темеТопором зарубили мужчину в ходе драки в Мангистауской области Группу серийных воров задержали в Атырау О новом порядке приема сообщений о преступлениях рассказал Ерлан Тургумбаев
«Жители Кызылорды Д. Болат и К. Аяхметов взяли в аренду помещение и установили в нем компьютеры с программами интернет-казино «Fruit Loto», «Lucky Lady Charm», «Crazy Monkey», «Lucky Haunter». Следствием установлено, что игроки через компьютеры осуществляли ставки и снятие выигрышей.
К. Аяхметову назначен штраф в размере 200 МРП, Д. Болат приговорен к 1 году ограничения свободы», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства.
Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
#Кызылординская область #Борьба с преступностью #Другие государственные органы #Видео #Судебный процесс #Регионы #Криминал
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Объём инвестиций вырос в Карагандинской области
- Топором зарубили мужчину в ходе драки в Мангистауской области
- Группу серийных воров задержали в Атырау
- Два брата грабили прохожих в Алматы
- Сотрудники ТЭЦ Семея не могут получить заработную плату
- Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047