Двух новорожденных спасли врачи в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Двух новорожденных, родившихся преждевременно с экстремально низким весом 700 и 721 грамм, удалось спасти врачам в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акушерское отделение Многопрофильной областной больницы №2 (МОБ-2) при управлении здравоохранения Акмолинской области, находящейся в городе Нур-Султане, в экстренном порядке из Шортандинского района поступили две роженицы, которым потребовалось срочное родоразрешение.

Как рассказали в МОБ-2, первая роженица на сроке 29 недель имела осложнения в виде тяжелых плацентарных нарушений, вторичного маловодия, что привело в задержке внутриутробного развития плода. У девушки также было тяжелое течение артериальной гипертензии. У второй роженицы на сроке 24 недели произошло преждевременное излитие околоплодных вод, развился хориоамнионит при безводном периоде более двух суток. Оба малыша родились преждевременно с весом 700 и 721 грамм.

«Недоношенным считается ребенок, родившийся до 37 полных недель беременности. Существует масса причин преждевременных родов. С 2008 года в РК внедрены критерии живорождения, согласно которым живорожденными считаются дети, рожденные весом от 500 граммов. Выхаживание данной категории новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) стало новым вызовом для медиков нашей клиники», -поделилась заместитель директора по родовспоможению и детству Айгуль Кожагапарова.

После поступления детей с ЭНМТ в отделение реанимации и интенсивной терапии в первые часы их жизни врачами-неонатологами Гульнар Беккужиновой и Лаурой Дауренбаевой проводился целый ряд мероприятий по стабилизации их состояния.

«Отмечалась также нехватка материнского молока, при этом нашими опытными медицинскими сестрами Акмарал Калдарбек, Акбопе Бахытжан докорм осуществлялся молочными смесями, адаптированными для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных. Этим деткам проведены все скрининговые обследования, осмотры узких специалистов, которыми не было выявлено каких-либо патологий и отклонений», - добавила А. Кожагапарова.

Благодаря знаниям, усилиям и кропотливому труду сотрудников отделения выхаживания недоношенных, а также заботе, любви и дружелюбному отношению к крохам малыши Асылым и Батырхан, достигнув веса более 2000 грамм, без кислородозависимости, без развития осложнений на 96-е и 64-е сутки были выписаны домой.

Как подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, подобные спасения малышей - редкость даже в мировой практике.