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Двух нетрезвых россиян сняли с авиарейса в Алматы

24 Марта 2023, 18:13
Двух нетрезвых россиян сняли с авиарейса в Алматы Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое граждан РФ в нетрезвом состоянии сняты с авиарейса. Об этом сообщили в ДП на транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы по акту представителя авиакомпании AirAstana переданы двое пассажиров. По словам заявителя, мужчины во время посадки на авиарейс сообщением Алматы – Астана вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью в адрес бортпроводников. При проверке транспортными полицейскими установлены 34-летние граждане Российской Федерации, которые находились в нетрезвом состоянии.

По результатам медицинского освидетельствования у них выявлены средняя и легкая степени алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей составлены два административных материала по статьям КоАП РК: ст. 440 «Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», ст. 434 «Мелкое хулиганство» и наложен штраф в размере 5 МРП. Материал по мелкому хулиганству будет направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения.

С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 12 539 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1429, за мелкое хулиганство – 179.


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