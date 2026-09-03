Двух несовершеннолетних задержали в Алматы с мефедроном

В Алматы задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в хранении и перевозке наркотиков с целью сбыта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время личного обыска у одного из юношей обнаружили сверток с порошкообразным веществом весом около 300 граммов.

По предварительным данным, это может быть мефедрон.

Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза, которая должна установить точный вид и вес изъятого вещества.

В полиции Алматы сообщили, что продолжают работу по выявлению каналов вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее полицейские задержали на трассе Алматы — Бишкек женщину, подозреваемую в перевозке наркотиков.