Двух несовершеннолетних задержали в Алматы с мефедроном
В Алматы задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в хранении и перевозке наркотиков с целью сбыта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время личного обыска у одного из юношей обнаружили сверток с порошкообразным веществом весом около 300 граммов.
По предварительным данным, это может быть мефедрон.
Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза, которая должна установить точный вид и вес изъятого вещества.
В полиции Алматы сообщили, что продолжают работу по выявлению каналов вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее полицейские задержали на трассе Алматы — Бишкек женщину, подозреваемую в перевозке наркотиков.