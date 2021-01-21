Двух нерадивых отцов арестовали на двое суток в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - У каждого из них имеется долг перед своим ребенком в размере более 2 000 000 тенге, так как они не оплачивали алименты несколько лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты частных судебных исполнителей.

«С начала нового года активизировалась работа частных судебных исполнителей (ЧСИ), в части выплаты алиментов и работы с должниками именно по этой категории дел. Костанайская область не стала исключением. Санкция статьи 669 ч.1 КОАП РК предусматривает административный арест за неоплату алиментов. Так, двух нерадивых отцов с задолженностью свыше 2 000 000 тенге на каждого Специализированный административный суд Костанайской области привлёк к административной ответственности - должникам пришлось отсидеть за долги по алиментам по двое суток», - говорит руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

С начала года 6 жителей Костанайской области были арестованы за неуплату алиментов.

Только в Костанайской области насчитывается 14 447 «алиментных дел», родители задолжали своим детям около 93 000 000 тенге.



