УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Двух наркокурьеров-закладчиков задержали в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках проведения ОПМ «Рефлекс» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности, совместно с подразделением специального назначения Нацгвардии РК и Центра кинологической службы департамента внутренних дел ВКО в поселке Меновное были задержаны двое наркокурьеров-закладчиков.

Один из подозреваемых даже не достиг совершеннолетнего возраста. Стражи правопорядка провели обыск, в ходе которого у задержанных изъято 48 свертков, обмотанных изолентой. Как показала экспертиза, в них содержалось свыше 20 граммов «синтетики».

Несовершеннолетний злоумышленник находится под подпиской о невыезде, в то время когда его сообщник взят под стражу. По факту было начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: polisia.kz