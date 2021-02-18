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    23:39, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Двух находящихся в межгосударственном розыске преступников задержали в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские стражи порядка задержали двух преступников, находившихся в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    По информации ведомства, в Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». В ходе него были задержаны двое преступников, находившихся в межгосударственном розыске за совершение уголовных преступлений.

    «Так, при пересечении границы на территории Северо-Казахстанской области установлен 42-летний уроженец Есильского района, который с августа 2020 года находился в розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации установлен 37-летний житель города Степногорска, разыскиваемый с 2010 года органами внутренних дел, УФСБ России по Омской области по ч.1 ст.322 УК РФ, в отношении которого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в ведомстве.

    Кроме того, за два дня ОПМ за нарушение Правил пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан по ст. 517 КоАП РК привлечен к административной ответственности 61 иностранец из ближнего зарубежья. За нарушение приглашенными иностранцами законодательства РК в области миграции населения по ст. 518 КоАП РК привлечены к ответственности 47 принимающих сторон. Кроме того, за незаконное использование иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечены десять работодателей. Вместе с тем, полицейскими урегулирован правовой статус 26 иностранцев.




    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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