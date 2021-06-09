НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двух, находящихся в межгосударственном розыске преступников, задержали транспортные полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале Нурлы-Жол установлен и задержан мужчина ,1971 года рождения, скрывшийся от пробационного контроля разыскиваемый осужденный по ст.191 ч.2 УК РК « Грабёж» . Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Нуржан Алибаев.

По словам Н. Алибаева, задержанный был ранее судим за аналогичные преступления. Он водворен в следственный изолятор ДУИС по г. Нур-Султану.

Также сотрудниками управления криминальной полиции департамента совместно с сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы, в терминале международного аэропорта города задержан 38-летний гражданин Российской Федерации, разыскиваемый с 2020 года правоохранительными органами РФ за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ « Мошенничество».

Задержанный водворён в изолятор временного содержания ДП г. Алматы. Решается вопрос об экстрадиции его на территорию РФ.



