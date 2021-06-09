РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:09, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Двух, находящихся  в межгосударственном розыске преступников, задержали транспортные полицейские

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двух, находящихся в межгосударственном розыске преступников, задержали транспортные полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале Нурлы-Жол установлен и задержан мужчина ,1971 года рождения, скрывшийся от пробационного контроля разыскиваемый осужденный по ст.191 ч.2 УК РК « Грабёж» . Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Нуржан Алибаев.

    По словам Н. Алибаева, задержанный был ранее судим за аналогичные преступления. Он водворен в следственный изолятор ДУИС по г. Нур-Султану.

    Также сотрудниками управления криминальной полиции департамента совместно с сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы, в терминале международного аэропорта города задержан 38-летний гражданин Российской Федерации, разыскиваемый с 2020 года правоохранительными органами РФ за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ « Мошенничество».

    Задержанный водворён в изолятор временного содержания ДП г. Алматы. Решается вопрос об экстрадиции его на территорию РФ.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!