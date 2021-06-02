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Двух находящихся в межгосударственном розыске преступников задержали транспортные полицейские

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июня 2021, 16:09
Двух находящихся в межгосударственном розыске преступников задержали транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двух находящихся в межгосударственном розыске преступников задержали транспортные полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП на транспорте.

Первого уголовного преступника, совершившего мошенничество, задержали сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции на транспорте МВД РК.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қару» транспортными полицейскими в г. Нур-Султане был установлен и задержан 33-летнийжитель г. Байконура Кызылординской области, который находился в межгосударственном розыске за совершение тяжкого преступления « Мошенничество» . Об этом сообщил заместитель начальника департамента Нуржан Алибаев.

По его словам, задержанный ранее судим за аналогичные преступления. Преступник водворен в следственный изолятор ДУИС по г. Нур-Султану.

Также Н. Алибаев отметил, что сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кызылорда был задержан ранее судимый 29-летний житель города Актобе. Уголовный преступник находился в межгосударственном розыске по ч.3 ст.188 УК РК « Кража» . Его задержали в районе железно дорожного вокзала г. Кызылорды и водворили в изолятор временного содержания.

Астана   Транспорт   Кыргызстан   МВД РК  
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