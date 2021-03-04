Двух мужчин завалило горной массой на шахте в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Двух мужчин, находящихся в шахте ТОО «Айна – ресурс», завалило горной массой. Акмолинским спасателям удалось извлечь их из-под завалов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Обрушение горной массы произошло 4 марта в шахте ТОО «Айна – ресурс» в Астраханском районе Акмолинской области. В этот момент в шахте находились двое мужчин - 31 и 30 лет. Спасателям удалось извлечь их из-под завалов. Пострадавшие сейчас находятся в астраханской районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Сегодня в 03:02 на пункт связи части ПЧ-19 села Астраханка поступило телефонное сообщение, что в селе Акбеит требуется помощь для спасения и эвакуации экстренных больных. К месту вызова были направлены спасатели на высоко проходимом вездеходе ТРЭКОЛ ВЕГА. Мужчины находились в тяжелом состоянии на глубине 100 метров, из шахты их вызволили другие шахтеры и оказали первую медицинскую помощь до приезда спасателей», - поделился начальник ОЧС Астраханского района Аят Сералиев.

По словам спасателя, из-за плохих метеорологических условий карета скорой помощи не смогла добраться до пострадавших. Спасателям пришлось отправиться к месту ЧС вместе с медиками. Пострадавших смогли эвакуировать в больницу.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий 4 марта введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Акмолинской области.