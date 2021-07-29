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Двух мужчин спасли от смерти на воде в Костанае

29 Июля 2021 13:32
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Двух мужчин спасли от смерти на воде в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае спасатели вовремя пришли на помощь тонущим мужчинам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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28 июля текущего года в Костанае в 15:54 на реке Тобол при патрулировании акватории в районе «гагаринской» плотины, сотрудниками оперативно-спасательного штаба ДЧС был спасен мужчина 1981 года рождения.

«По установленным данным, мужчина отправился плавать во время жары, далеко отплыв от берега стало тяжело грести руками, силы иссякли, соответственно, самостоятельно вернуться домой не смог. Спасатели подоспели вовремя и не дали водной стихии унести жизнь. В этой спасательной операции были задействованы шесть сотрудников ОСО и одна единица техники», - сообщили в ДЧС.
Этим же днём случился ещё один инцидент. В 16:27 на реке Тобол в районе дикого пляжа «Нигруль» сотрудниками ОСО ДЧС в составе 4-х сотрудников и одним плавсредством был спасен мужчина 1969 года рождения, который также отплыв далеко от берега, выбился из сил начал тонуть.
Обоих мужчин удалось спасти, отправив их на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.



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#Костанайская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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