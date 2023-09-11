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    00:43, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Двух мужчин с более чем 25 кг наркотиков задержали в Кызылординской области

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    Фото: https://web.telegram.org/k/#@POLICE_of_KZ
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали двух мужчин с особо крупной партией наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    На трассе Самара - Шымкент в Кызылординской области патрульные полицейские в ходе ОПМ «Қарасора» остановили автомашину Toyota за нарушение ПДД.

    В ходе досмотра в автомобиле обнаружена сумка с растительным веществом. По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 25,2 кг.

    Водитель и пассажир, оба в возрасте 43 лет, оказались жителями Атырауской области и ранее уже были судимы. Они водворены в изолтяор временного содержания.

    Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

    Теги:
    Кызылординская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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