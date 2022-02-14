Двух мужчин и трех детей спасли на выходных в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В выходные дни спасатели ДЧС ВКО оказали помощь в экстренных ситуациях. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

13 февраля в городе Семее по улице Гагарина мужчина упал в яму. Прибыв на помощь, спасатели СПЧ-2 при помощи носилок аккуратно подняли мужчину из арыка и передали его врачам Скорой помощи.

В городе Семее, по улице Утепбаева, малолетние дети остались за закрытой дверью в квартире. По прибытии сотрудники Оперативно спасательного отряда ДЧС ВКО с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери и освободили детей, 2017 и 2019 года рождений.

Аналогичная ситуация произошла в Усть-Каменогорске - ребенок остался за захлопнувшейся дверью квартиры по улице Астана, спасатели оперативно помогли открыть дверь.

На Шульбинском водохранилище на льду в заносе остался легковой автомобиль. Водитель вызвал на помощь спасателей. Сотрудники ПЧ-40, прибыв на место происшествия, доставили мужчину, 2000 года рождения, в поселок Шульбинск на высокопроходимой технике, в медицинской помощи он не нуждался.

В Усть-Каменогорске по улице Бажова собака упала в канализационный люк. По прибытии сотрудники ДЧС ВКО, используя петлю для отлова животных, достали собаку из колодца.



