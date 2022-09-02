Двух мужчин без сознания извлекли из канализационного люка в Кокшетау
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 1 сентября спасателям поступило сообщение о том, что двое мужчин находятся без сознания в канализационном колодце в Кокшетау. Незамедлительно спасатели выехали на место происшествия. Братьев удалось спасти.
«Стало известно, что гражданин, 1982 г.р., самостоятельно залез в канализационный колодец для чистки и потерял там сознание, после чего за ним полез его брат, 1980 г.р., и тоже потерял сознание. В канализационном люке мужчины находились около 30 мин. После чего были извлечены силами ДЧС и переданы карете скорой помощи без сознания. По предварительной информации, мужчины отравились парами аммиака», - сообщили в ведомстве.
Состояние братьев прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области.
Двое мужчин поступили в многопрофильную городскую больницу 1 сентября в 20:11 с диагнозом «отравление сероводородом тяжелой степени». Состояние обоих при поступлении было тяжелое. Один был в коме и находился на ИВЛ. Второй был в сознании. Мужчины получали детоксикационную терапию.
«На сегодняшнее утро одного из братьев перевели в отделение неврологии. Второго экстубировали, он дышит сам, не совсем адекватен, поддержка кислородом - 10 литров», - добавили в ведомстве.
Кадр из видео