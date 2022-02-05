Двух мародеров задержали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Очередных мародеров, ограбивших оружейный магазин, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На этот раз на чужое имущество посягнули двое студентов алматинских ВУЗов.
«Это жители Енбекшиказахского района, Алматинской области. Им по 20 лет. В ночь на 6 января злоумышленники участвовали в ограблении оружейного магазина. Они оттуда похитили оружие, боеприпасы, спецсредства и другой инвентарь. Подозреваемые дали признательные показания и рассказали, как совершили преступление. Они взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается», - информировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев.
По словам спикера, личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям, имевшим место во время массовых беспорядков.
Ранее сообщалось, что очередной ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане.
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