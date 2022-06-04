4 Июня 2022 07:22

Двух малышей косули выкармливают павлодарские лесники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Голодных одиноких детенышей косули сотрудники павлодарского лесхоза нашли в Аксуской сельской зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

О находке рассказал руководитель павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

«При патрулировании на землях Аксуской сельской зоны лесник нашел троих детенышей косули без матери, примерно три дня от роду, - сообщил Аждар Жусупов. – Один из них умер, двое по виду были очень голодные. Рядом бегали бродячие собаки».

Малышей забрали в лесхоз. Там лесники попробуют откормить маленьких косуль молоком.

Фото Аждара Жусупова