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Двух малышей косули выкармливают павлодарские лесники
4 Июня 2022 07:22

Двух малышей косули выкармливают павлодарские лесники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Голодных одиноких детенышей косули сотрудники павлодарского лесхоза нашли в Аксуской сельской зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

О находке рассказал руководитель павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

«При патрулировании на землях Аксуской сельской зоны лесник нашел троих детенышей косули без матери, примерно три дня от роду, - сообщил Аждар Жусупов. – Один из них умер, двое по виду были очень голодные. Рядом бегали бродячие собаки».

Малышей забрали в лесхоз. Там лесники попробуют откормить маленьких косуль молоком.


Фото Аждара Жусупова


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