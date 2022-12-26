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Двух лыжников ищут после схода лавины в Австрии

26 Декабря 2022, 11:39
Двух лыжников ищут после схода лавины в Австрии

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Австрийские спасатели продолжают поиски двух туристов после схода лавины на известном лыжном курорте Лех-Цюрс в западном регионе Форарльберг. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Инцидент произошел на высоте 2 700 метров. В операции участвуют вертолеты и команда кинологов.

Изначально полиция сообщала о десяти лыжниках, оказавшихся под снегом, на основании видеозаписи, сделанной очевидцем. Позже восьмерых пропавших нашли, никто из них серьезно не пострадал.

Из-за теплой погоды в рождественские выходные власти предупреждали о высокой лавинной опасности в этом районе и в соседнем Тироле.

В среднем в австрийских Альпах ежегодно гибнут 20 человек.


Фото: ru.euronews.com


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