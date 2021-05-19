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    12:57, 19 Май 2021 | GMT +6

    Двух людей спасли при пожаре в столице

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    НУР-CУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные пожарные спасли двух людей . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    В 11:42 пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султана выехали на место вызова по адресу улица Акыртас, 31. По прибытию в 11: 48 установлено, что открытым пламенем горит кровля, потолочное перекрытие двухэтажного коттеджа, переоборудованное под общежитие (хостел), к нему пристроены магазин, кафе.

    Пожар локализован в 12.22ч. В тушении задействовано 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительная площадь возгорания составляет 150 кв.м. В ходе тушения пожара силами столичных огнеборцев спасены мужчина и женщина, которые осмотрены сотрудниками скорой помощи. Состояние их удовлетворительное, а также пожарными извлечены 7 газовых баллонов.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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