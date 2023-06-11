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Двух львят из зоопарка Караганды пытались продать за 6 миллионов тенге

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июня 2023, 05:09
Двух львят из зоопарка Караганды пытались продать за 6 миллионов тенге Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Трех мужчин задержали при попытке незаконной реализации львят из зоопарка Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Караганды поступило сообщение о незаконной реализации диких животных из зоопарка города. После получения информации сотрудники криминальной полиции области при взаимодействии с департаментом криминальной полиции МВД задержали трех мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет при незаконной реализации львят за пределами учреждения. Изъяты вещественные доказательства – два львенка, которых они пытались продать за 6 млн тенге.
«Данный факт зарегистрирован в полиции по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия», - сообщили в полиции.


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