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Двух львят держал в доме житель Алматинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 10:58
Двух львят держал в доме житель Алматинской области Скрин из видео

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Парня, содержавшего редких животных, установили в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал POLISIA.KZ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП области изобличили 22-летнего парня, который незаконно содержал редких животных, а именно 2-х детенышей льва в возрасте 5 месяцев.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 339 УК РК. Сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных. По данному факту проводятся все необходимые следственные действия.


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