Двух косуль на территории госзаказника отстрелили браконьеры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали троих браконьеров, которые отстрелили двух косуль в особо охраняемой природной зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, во время рейда в Согровском заказнике старший инспектор природоохранной полиции, главный охотовед заказника и инспектор государственного национального природного парка «Кокшетау» услышали выстрел. Они прочесали местность и обнаружили трёх мужчин, занятых разделкой сибирской косули. Туша ещё одного животного находилась в багажнике «Toyota Prado».

Задержаны двое жителей Петропавловска, 52 и 39 лет, и 51-летний житель Мамлютского района. Изъят принадлежащий старшему из подозреваемых нарезной карабин «Steyr Mannlicher» калибра 308.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконная охота».

С начала года в области зарегистрировали 10 фактов незаконной охоты, выявили 405 нарушений правил охоты.