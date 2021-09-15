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    16:54, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Двух косуль на территории госзаказника отстрелили браконьеры в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали троих браконьеров, которые отстрелили двух косуль в особо охраняемой природной зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, во время рейда в Согровском заказнике старший инспектор природоохранной полиции, главный охотовед заказника и инспектор государственного национального природного парка «Кокшетау» услышали выстрел. Они прочесали местность и обнаружили трёх мужчин, занятых разделкой сибирской косули. Туша ещё одного животного находилась в багажнике «Toyota Prado».

    Задержаны двое жителей Петропавловска, 52 и 39 лет, и 51-летний житель Мамлютского района. Изъят принадлежащий старшему из подозреваемых нарезной карабин «Steyr Mannlicher» калибра 308.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконная охота».

    С начала года в области зарегистрировали 10 фактов незаконной охоты, выявили 405 нарушений правил охоты.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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