Двух кандидатов в районные акимы не зарегистрировали в СКО
В Северо-Казахстанской области из 12 кандидатов в акимы районов зарегистрировали 10, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации областной избирательной комиссии, один кандидат не соответствовал требованиям законодательства в сфере государственной службы, второму отказали в регистрации из-за непредставления необходимых документов для прохождения этой процедуры.
Документы 10 кандидатов отправили на спецпроверку. Из них пятеро – самовыдвиженцы, трое - от партии AMANAT, двое – от НПК.
- Все зарегистрированные кандидаты получили удостоверения и внесены в избирательные бюллетени. Сообщения о регистрации кандидатов размещены на интернет-страницах районных избирательных комиссий. Выборы акимов Есильского, Мамлютского и Тимирязевского районов пройдут 5 ноября, - сообщили в областном избиркоме.