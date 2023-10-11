Двух кандидатов в районные акимы не зарегистрировали в СКО

В Северо-Казахстанской области из 12 кандидатов в акимы районов зарегистрировали 10, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областной избирательной комиссии, один кандидат не соответствовал требованиям законодательства в сфере государственной службы, второму отказали в регистрации из-за непредставления необходимых документов для прохождения этой процедуры.

Документы 10 кандидатов отправили на спецпроверку. Из них пятеро – самовыдвиженцы, трое - от партии AMANAT, двое – от НПК.