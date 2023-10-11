РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:46, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Двух кандидатов в районные акимы не зарегистрировали в СКО

    Двух кандидатов в районные акимы не зарегистрировали в СКО
    Фото: Мухтор Холдорбеков / агентство Kazinform.

    В Северо-Казахстанской области из 12 кандидатов в акимы районов зарегистрировали 10, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации областной избирательной комиссии, один кандидат не соответствовал требованиям законодательства в сфере государственной службы, второму отказали в регистрации из-за непредставления необходимых документов для прохождения этой процедуры.

    Документы 10 кандидатов отправили на спецпроверку. Из них пятеро – самовыдвиженцы, трое - от партии AMANAT, двое – от НПК.

    - Все зарегистрированные кандидаты получили удостоверения и внесены в избирательные бюллетени. Сообщения о регистрации кандидатов размещены на интернет-страницах районных избирательных комиссий. Выборы акимов Есильского, Мамлютского и Тимирязевского районов пройдут 5 ноября, - сообщили в областном избиркоме.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Акимат Выборы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!