11 Июня 2022 11:46

Двух кандидатов рассматривали на пост акима Улытауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу посетил с рабочей поездкой город Жезказган для участия в собрании маслихатов всех уровней региона Улытауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мурат Нуртлеу зачитал депутатам письмо Президента о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Улытауской области – Әбдіғалиұлы Берика и Шайдарова Серика Жаманкуловича.

По итогам открытого голосования, из 64 депутатов 51 проголосовали за кандидатуру Берика Әбдіғалиұлы, 13 депутатов отдали свой голос за Серика Шайдарова.

Ранее сообщалось, что Берик Әбдіғалиұлы стал акимом Улытауской области.



