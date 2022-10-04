Двух из четырех учинивших драку россиян выдворили из Казахстана

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Двух граждан России, нарушивших законодательство Казахстана, выдворили из страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сегодня сотрудниками ДП ЗКО было исполнено решение административного суда о выдворении граждан России, нарушивших законодательство Казахстана.

«Сотрудниками полиции ЗКО было осуществлено контролируемое выдворение двух граждан РФ через пограничный пост «Сырым», двое других правонарушителей - граждан РФ будут так же выдворены за пределы территории РК после окончания срока административного ареста», - говорится в сообщении полиции.

30 сентября примерно в 00.00 часов инспекторами Центра оперативного управления ДП ЗКО в ходе мониторинга камер наружного видеонаблюдения была замечена драка мужчин возле одного из ночных клубов Уральска.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержаны граждане РФ, которые в состоянии алкогольного опьянения учинили драку между собой. Наряд полиции задержал тогда четверых человек.

По данному факту был собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участники конфликта были доставлены в Абайский отдел полиции.

Согласно действующему законодательству в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 437 (Нарушение тишины) КоАП РК.

Ранее постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, граждане РФ, 1992 и 1995 годов рождения, были арестованы сроком на 5 суток. Еще двое граждан РФ привлечены по ст. 437 и 440 с наложением штрафа за каждое правонарушение в размере 7659 тенге.









Кадр из видео