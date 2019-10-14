Двух иранцев с поддельными итальянскими паспортами задержали в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Алматы пограничники выявили двух граждан Ирана с фальшивыми паспортами Итальянской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

12 октября в 06:30 в пункте пропуска «Алматы» сообщением Стамбул – Алматы во время оформления рейса пограничный наряд выявил в предъявленных на контроль документах признаки полной подделки паспортов Италии. Пограничный наряд решил детально изучить документы и установил, что они не соответствуют установленному образцу и являются полной подделкой паспортов Италии.

Впоследствии у псевдоитальянцев, предъявивших на контроль поддельные иностранные документы, пограничники пункта пропуска «Алматы» нашли действительные паспорта граждан Ирана. Правонарушителями оказалась мама с дочкой, сообщили в КНБ.