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Двух иранцев с поддельными итальянскими паспортами задержали в аэропорту Алматы

14 Октября 2019 10:43
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Двух иранцев с поддельными итальянскими паспортами задержали в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Алматы пограничники выявили двух граждан Ирана с фальшивыми паспортами Итальянской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

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12 октября в 06:30 в пункте пропуска «Алматы» сообщением Стамбул – Алматы во время оформления рейса пограничный наряд выявил в предъявленных на контроль документах признаки полной подделки паспортов Италии. Пограничный наряд решил детально изучить документы и установил, что они не соответствуют установленному образцу и являются полной подделкой паспортов Италии.

Впоследствии у псевдоитальянцев, предъявивших на контроль поддельные иностранные документы, пограничники пункта пропуска «Алматы» нашли действительные паспорта граждан Ирана. Правонарушителями оказалась мама с дочкой, сообщили в КНБ.

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Ключевые слова: Алматы, КНБ РК,
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