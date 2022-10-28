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Двух интернет-мошенников задержали в Караганде

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 14:44
Двух интернет-мошенников задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Двух интернет-мошенников задержали полицейские Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 54-летнего жителя Карагандинской области. Он сообщил, что стал жертвой интернет-мошенничества.

Выяснилось, что к заявителю через соцсеть обратились неизвестные и предложили приобрести товар в кредит по привлекательной цене. «Продавцы» представились администраторами по продажам, показали большой ассортимент предлагаемого товара, чем и привлекли интерес потерпевшего. «Менеджеры» завладели деньгами в сумме 790 тысяч тенге. А покупатель, так и не дождавшись своей покупки, обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 26 и 27-летние жители области, которые дали признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Мошенничество   Караганда  
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