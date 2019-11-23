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Двух иностранных водителей из замёрзшего грузовика спасли в Павлодарской области

23 Ноября 2019 17:52
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Двух иностранных водителей из замёрзшего грузовика спасли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Успенском районе в пункт обогрева эвакуировали водителей из России и Кыргызстана, управлявших грузовиком, который сломался из-за мороза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 07:40 в Успенском районе, вблизи села Лозовое (в четырёх километрах), на 147-м километре автодороги «Павлодар-Успенка-Российская Федерация» из-за поломки системы охлаждения грузового автомобиля, гружённого стройматериалами, следовавшего по маршруту Иркутск-Бишкек, эвакуированы два водителя. Это мужчина, 1987 года рождения, гражданин Российской Федерации, и мужчина, 1987 года рождения, гражданин Кыргызской Республики, в пункт обогрева села Лозовое (акимат)», - сообщила корреспонденту Казинформа пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В медпомощи иностранные водители нуждаются, отметили спасатели. «На место выезжали сотрудники ДЧС и местных исполнительных органов. Пока ещё ведутся ремонтные работы», - добавили в региональном ДЧС.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Транспорт, Погода,
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Автор:

Антон Гагарин

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