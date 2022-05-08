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Двух иностранцев задержали на космодроме Байконур
8 Мая 2022 10:12

Двух иностранцев задержали на космодроме Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о задержании вечером 7 мая 2022 года двух иностранных граждан на закрытой территории космодрома Байконур, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В своём Telegram-канале Рогозин написал: «В 18.10 мск с космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Беларуси Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур. Ведутся следственные действия».

Как стало известно, Рич Бенджамин - популярный британский блогер-путешественник, рядом с ним его спутница.

«Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и Зелупу в организации противоправных действий», - написал в сообщении директор Роскосмоса.

Это не первый случай проникновения искателей приключений на режимные объекты космодрома. В 2017 году иностранным блогерам удалось станцевать на корабле «Буран» и снять об этом видеоролик. В 2021 году в монтажно-испытательного корпусе побывали граффитчики, которые написали на борту «Бурана»: «Юра, мы приехали».


Главное фото: netwind.ru
Автор:
Корреспондент

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