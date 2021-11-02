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    21:56, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Двух иностранцев, убивших сельчанина, задержали в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два иностранца, убившие сельчанина, задержаны в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    25 октября в дежурную часть Илийского РУП по каналу «102» поступило сообщение об обнаружении у одного из домов дачного общества села Косозен трупа с признаками насильственной смерти.

    В ходе проведения первоначальных следственных действий, полицейские установили личность погибшего, оказавшегося 45-летним жителем села Жапек батыр.

    Через четыре дня в результате активной работы опытным оперативникам удалось задержать двух приехавших на заработки 38-летних граждан соседних республик Узбекистан и Таджикистан. Задержанные лица под тяжестью предъявленных доказательств признались в убийстве.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК. Ведется досудебное расследование. Подозреваемые в соответствии со ст. 128 УПК РК водворены в ИВС.

    Иная информация в интересах следствия, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматинская область Правоохранительные органы
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