Двух иностранцев, убивших сельчанина, задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два иностранца, убившие сельчанина, задержаны в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 октября в дежурную часть Илийского РУП по каналу «102» поступило сообщение об обнаружении у одного из домов дачного общества села Косозен трупа с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения первоначальных следственных действий, полицейские установили личность погибшего, оказавшегося 45-летним жителем села Жапек батыр.

Через четыре дня в результате активной работы опытным оперативникам удалось задержать двух приехавших на заработки 38-летних граждан соседних республик Узбекистан и Таджикистан. Задержанные лица под тяжестью предъявленных доказательств признались в убийстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК. Ведется досудебное расследование. Подозреваемые в соответствии со ст. 128 УПК РК водворены в ИВС.

Иная информация в интересах следствия, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.